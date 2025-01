Lokeren-Temse-voorzitter spreekt zich uit over situatie rond Radja Nainggolan: "Dat willen we snel te weten komen"

Radja Nainggolan is vrij onder voorwaarden nadat hij werd opgepakt door de politie in verband met een onderzoek naar het invoeren van cocaïne via de Antwerpse haven. Lokeren-Temse-voorzitter Hans Van Duysen heeft gereageerd.

Maandag kwam er plots heel opvallend nieuws binnen. Radja Nainggolan werd opgepakt door de politie in verband met een onderzoek naar invoer van cocaïne via de Antwerpse haven.

Hij werd ondervraagd door de onderzoeksrechter en is vrijgelaten onder voorwaarden. Onderzoekers zeggen dat het om witwaspraktijken gaat, wat zijn advocaten ontkennen.

De voorzitter van Lokeren-Temse, Hans Van Duysen, reageerde al op de gebeurtenissen bij Het Laatste Nieuws. "We hebben Radja nog niet kunnen spreken na zijn vrijlating onder voorwaarden."

"We zijn gelukkig dat hij weer op vrije voeten is, maar we kennen de voorwaarden nog niet. Ik denk dat we die eerst snel te weten willen komen. Radja is absoluut terug welkom op de club. Mag hij onder de voorwaarden nog voetbal spelen of niet? Ik hoop van wel, maar dat is op dit moment nog niet duidelijk", gaat hij verder.

De club wil zich naar eigen zeggen niet te veel moeien met wat er gaande is. "Het is evident dat we nog eens samen zullen zitten hoe de vork aan de steel zit. Maar we gaan ons daar ook niet te diep in moeien. Het is een privé-aangelegenheid die niks met de club te maken had of heeft. Ik heb Radja nog maar zeer onlangs leren kennen."