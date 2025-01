David Hubert is net als Hein Vanhaezebrouck ... maar heeft zijn Sven Kums nog niet gevonden.

Met zijn formatie met drie centrale verdedigers, maakt David Hubert niet alleen maar gelukkig. Leander Dendoncker lijdt een beetje onder deze positionering, maar vooral de controle op het middenveld ontbreekt.

Men dacht afgelopen zondag dat RSC Anderlecht een systeem met twee centrale verdedigers - Adryelson en Simic - had teruggevonden en dat het middenveld zou bestaan uit Dendoncker, Verschaeren en Rits. Maar al snel bleek dat Leander Dendoncker eigenlijk nog steeds als derde centrale verdediger in het hart van de verdediging speelde.

Een 3-4-3 formatie die de afgelopen weken gebruikelijk is geworden onder leiding van David Hubert. Een manier om de langdurige afwezigheid van Jan Vertonghen te compenseren en Adryelson de tijd te geven om zich te integreren zonder te veel verantwoordelijkheid aan Jan-Carlo Simic te geven, wellicht.

Vanhaezebrouck zonder Depoitre en zonder Kums

Er is al een probleem opgemerkt: in deze centrale rol is Leander Dendoncker veel te traag. Tegen Viktoria Plzen had hij het zwaar; tegen Mechelen zal de uitslag het feit verdoezelen dat Benito Raman hem te slim af was voordat hij een uitstekende kans verkwanselde.

Maar dat is niet het enige probleem van dit 3-4-3 systeem. David Hubert doet een beetje "Vanhaezebrouck" met dit systeem dat Gent grotendeels hielp om kampioen van België te worden in 2014-2015, exact tien jaar geleden. Helaas ontbreken er enkele essentiële elementen.

(vervolg na de afbeelding)

Achterin had Gent geen stevige of spelers die het kampioenschap echt hebben beïnvloed: Gershon, Rafinha en Lasse Nielsen waren complementair maar individueel niet uitblinkend. Ze pasten gewoon goed in dat systeem - en waren niet zo traag als het Anderlecht trio.

Voorin vereist dit systeem dat de nummer 9 hard werkt en in staat is om het team te ontlasten: Luis Vazquez werkt hard, maar kan de bal niet vasthouden om anderen vrij te spelen. Goto heeft al laten zien beter te zijn in deze rol (zijn pass naar Sardella is een voorbeeld). Dolberg? Technisch begaafd... maar zeker geen harde werker.

Ten slotte, op het middenveld, heeft een 3-mans verdediging controle nodig, een dirigent, een speler die voorkomt dat de bal te gemakkelijk terugkomt in de rug van de verdediging. Een Sven Kums - of in 2025, een Hans Vanaken, bijvoorbeeld. Mats Rits kan dit niet. Er was een tijd dat Brian Riemer Yari Verschaeren "zijn Luka Modric" noemde; wat als Hubert hem "zijn Sven Kums" zou noemen?