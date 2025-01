Wesley Sonck is wel héél pessimistisch over de kansen van Club Brugge: "Dan laat je je altijd ringeloren"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Wesley Sonck blikt vooruit op de Champions League-match tussen Manchester City en Club Brugge. Hij ziet weinig kansen voor de Belgische ploeg. "Ik zeg niet dat het niet kan, maar Club Brugge heeft maar één heel kleine kans", stelt hij.

“Dat is als Manchester City nul komma nul efficiënt is en slecht verdedigt, en Club Brugge die paar kansjes grijpt", klinkt het in Het Nieuwsblad.

Volgens Sonck is Manchester City niet zo dominant als de voorbije jaren. “Ze hebben veel blessures gehad, sterkhouders presteerden niet meer top, en ze gaven soms een voorsprong weg in de slotfase.”

Toch denkt Sonck dat City hun mindere periode stilaan achter zich laat. “Ze hebben kwaliteit genoeg om het weer om te keren, en dat beseffen ze.” Hij verwacht geen tactische verrassingen van Guardiola. “Die weet dat ze kwaliteit genoeg hebben en zal zijn spelers waarschuwen Club Brugge niet te onderschatten.”

Sonck looft de prestaties van Club Brugge in de groepsfase. “Wat ze gedaan hebben op Celtic en thuis tegen Sporting en Juventus is fantastisch.” Maar hij plaatst ook een kanttekening. “City is nog iets anders. Die moeten ook winnen, hé.” Hij verwijst naar hun overwinning tegen Chelsea als bewijs van hun sterkte.

Om kans te maken, moet Club Brugge volgens Sonck extreem goed verdedigen. “Ze moeten vermijden in veel één-tegen-één-situaties te komen en geen domme goals weggeven.” Hij verwacht een tactische aanpassing. “Hun 4-3-3 kan in balverlies naar een compacte 4-5-1 gaan, met dubbele dekking op de flanken.”

“Manchester City zal doorduwen vanaf het begin. Als je over het hele veld man tegen man speelt, maar de tegenstander heeft een spits als Haaland, dan laat je je altijd ringeloren.”