'Competitieleider Napoli wil sterkhouder van Anderlecht naar Serie A halen'

Napoli doet het bijzonder goed in de Serie A. De ploeg van Romelu Lukaku gaat aan de leiding in de rangschikking.

RSC Anderlecht was tot nu toe al heel bedrijvig op de transfermarkt, al was dat vooral aan de inkomende zijde. Maar er is ook een andere kant aan de medaille.

Volgens Italiaanse media heeft Napoli zijn oog laten vallen op Francis Amuzu. Ze zouden de sterkhouder nog tijdens deze wintermercato willen binnenhalen. Iets waar ze bij Anderlecht niet op tegen zijn gezien de aanwinsten die ze al haalden en de terugkeer van Thorgan Hazard.

Interesse voor Amuzu is er altijd al geweest vanuit het buitenland. Zo kreeg paarswit een bod van 9 miljoen euro van het Franse Nice binnen in het verleden.

Dat bod werd echter door Anderlecht geweigerd. Zijn marktwaarde is ondertussen stevig gedaald, waardoor hij nu nog om en bij de 5 miljoen euro waard is.

Voor die prijs wil paars-wit hem laten gaan, zeker nu hij al zijn zevende seizoen in de A-kern zit en zijn contract eind dit seizoen afloopt. Anderlecht heeft wel nog een cluboptie van een jaar, maar wil die liever niet activeren. Hij scoorde tot nu toe 28 keer en deelde 31 assists uit voor paarswit in 250 wedstrijden.