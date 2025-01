'Vergeet de Premier League en Napoli: Plots duikt er een totaal onverwachte transfer op voor Amuzu'

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Het contract van Francis Amuzu bij Anderlecht loopt op zijn einde. Nu komt er een wel heel opvallend transfergerucht naar buiten.

Vanavond werd al duidelijk dat Napoli geïnteresseerd is om Francis Amuzu van Anderlecht over te nemen. Maar blijkbaar zijn de Italianen niet de enige geïnteresseerde.

Er werd al gesproken over de Premier League, zonder een concrete naam van een ploeg te noemen. Maar transferjournalist Sacha Tavolieri kwam vanavond wel met een heel opvallend gerucht.

Volgens hem is het Braziliaanse Gremio geïnteresseerd. Hij zou er een heel mooi salaris kunnen opstrijken. Deze deal zou dan ook de voorkeur van Amuzu genieten.

Met de transfer zou echter wel maar 1,5 miljoen euro gemoeid zijn en het lijkt weinig aannemelijk dat Anderlecht dat zal aanvaarden. Al loopt zijn contract natuurlijk wel binnen enkele maanden af...

Gremio is een naam als een klok in het Braziliaanse voetbal, maar de laatste titel dateert al van tientallen jaren geleden. In 2017 pakten ze wel de Copa Libertadores.