Winteraanwinst van Westerlo weet hoe de situatie moet omgedraaid worden en ziet waar het overal misloopt: "Zo hoort het echt niet"

KVC Westerlo blijft klappen krijgen. Vorig weekend verloren de Kemphanen opnieuw, met 1-2 van Racing Genk. Het is nu wel echt tijd dat er punten gepakt worden.

Westerlo heeft 2 op 27, veel te weinig, daar bestaat geen discussie over en dat beseffen ze bij de club ook wel. Alleen is het dubbel frustrerend als er bijna iedere week wel meer in zit.

De Kemphanen worden nagenoeg nooit echt overklast, en toch is punten pakken zo moeilijk. "De bal gaat te makkelijk in ons doel en het is te moeilijk om zelf te scoren. Dat moeten we omdraaien. Het is frustrerend om hier nu weer zonder punten te staan", vertelde winteraanwinst Andreas Jungdal.

Hij zegt te weten hoe de situatie gekeerd kan worden. "We moeten hard werken en blijven geloven, want we brengen wel mooie dingen ieder weekend. Met één match kunnen we het omdraaien."

Het vertrouwen lijkt te ontbreken. Tegen KRC Genk werden er soms 10 passen aan elkaar gebreid in het strafschopgebied van de tegenstander, om nadien de bal zwak in de handen van de keeper te trappen.

"Ik weet niet of het aan het vertrouwen ligt", gaat Jungdal er dieper op in. "We pakken nu al 6 of 7 wedstrijden amper punten, dus misschien speelt dat wel. Maar ik denk toch niet dat het daar zou aan moeten liggen."

"We moeten net vertrouwen putten uit het feit dat we wel heel wat creëren tegen topclubs. We kunnen dat, iedere match. Maar het draait niet alleen om scoren, ook om geen tegendoelpunten te slikken. In mijn eerste twee matchen hebben we vijf doelpunten tegen gekregen. Zo hoort het niet. Verdedigend moet het ook beter", besluit de doelman.