Club Brugge-coach Nicky Hayen reageert op CL-loting en is duidelijk al op zijn hoede

Club Brugge wacht in de Champions League nu de dubbele confrontatie met Atalanta. Nicky Hayen blikte al even kort vooruit op het tweeluik.

Club Brugge eindigde op de 24e plaats in de League Phase en maakt zich nu klaar voor Atalanta. De winnaar van de dubbele confrontatie mag naar de achtste finales. "Een hele moeilijke tegenstander", begon coach Nicky Hayen bij Het Nieuwsblad.

"Ze doen het goed in Italië en hebben vorig seizoen nog de Europa League gewonnen. Het is een stugge tegenstander, maar langs de andere kant zijn we gewoon blij dat we in de volgende ronde zitten. Op voorhand kansloos zijn we zeker niet. Maar we gaan onze momenten wel moeten pakken", gaat hij verder.

Het wordt vooral speciaal voor Charles De Ketelaere. De aanvaller zette zijn eerste stappen als prof bij Club Brugge en keert even terug naar 'huis'.

"Hij vertrok toen ik hier aankwam. Het is natuurlijk een leuk extraatje voor onze fans, én voor Charles zelf. Ik vind hem een sierlijke voetballer die de juiste stappen heeft gezet in zijn carrière. Maar Atalanta is meer dan Charles, ze hebben gewoon een hele sterke ploeg.

Half februari worden de wedstrijden gespeeld. Dit weekend wacht blauw-zwart nog de topper tegen Antwerp, om 13:30.