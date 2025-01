Die hadden ze duidelijk niet meer nodig: 'KV Kortrijk ontbindt plots contract van middenvelder'

KV Kortrijk heeft deze winter al heel wat verzet op de wintermercato. Nu ontbond de club het contract van Iver Fossum.

Over Fossum was nét geen jaar speler van KV Kortrijk. De middenvelder kwam afgelopen jaar op 1 februari over van FC Midtjylland.

Een groot succes is dit niet gebleken. Op vrijdag kwamen de Kerels met het nieuws dat het contract van Fossum in onderling overleg werd ontbonden.

Fossum kwam 21 keer in actie bij KV Kortrijk, waarvan het merendeel als invaller. Doelpunten of assists kon hij niet bij elkaar spelen in België.

Voor beide partijen zal dit een goede oplossing geweest zijn. De laatste twee wedstrijden zat de Noor zelfs niet meer in de wedstrijdselectie.