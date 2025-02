Na maar liefst 426 wedstrijden: 'Manchester United neemt afscheid van clubicoon'

Marcus Rashford heeft zijn nieuwe club gevonden. Volgens transferexpert Fabrizio Romano zal de Engelsman naar Aston Villa trekken. Er zou een akkoord zijn bereikt voor een huurdeal waarbij 70% van het salaris door de mannen van Unai Emery wordt betaald.

Voor de eerste keer zal Rashford zijn geliefde club verlaten. Gebrek aan speeltijd en aan vertrouwen van de nieuwe coach hebben ervoor gezorgd dat de winger geen andere keuze had dan zijn team te verlaten.

De huurovereenkomst omvat een koopoptie. Deze zou 40 miljoen pond bedragen, ofwel iets meer dan 47 miljoen euro.

Zo stijgt hij meteen wat op de ranglijst. De Villains staan op de 8e plaats in de Premier League, slechts 4 punten verwijderd van de 5e plaats. Man Utd staat 10e.

Hij speelde 440 wedstrijden voor de Red Devils, waarin hij 143 doelpunten scoorde en 63 assists heeft afgeleverd. Zo sluit hij een groot hoofdstuk van zijn carrière af.

