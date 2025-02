Anderlecht neemt beslissing, ondanks poging om hem nog in de kijker te zetten: héél dure flop is nog vertrokken

Amadou Diawara is niet langer speler van Anderlecht. De club en de Guineese middenvelder hebben maandagavond een overeenkomst bereikt om zijn contract voortijdig te beëindigen.

Hoewel zijn verbintenis normaal gezien tot juni liep, is hij per direct vrij om een nieuwe club te zoeken. Anderlecht heeft het nieuws intussen ook bevestigd.

Zwaar loon weg

Voor de Brusselse club is dit een belangrijke stap in het verlichten van de loonlast. Diawara verdiende naar verluidt 1,5 miljoen euro per jaar, en zijn vertrek komt bovenop de uitgaande transfers van Zanka (Los Angeles Galaxy), Dreyer (San Diego) en Francis Amuzu, die dicht bij een overgang naar Gremio staat.

De financiële ademruimte die hierdoor ontstaat, kan Anderlecht helpen in toekomstige transferperiodes. De club probeerde al geruime tijd een oplossing te vinden voor Diawara.

Om hem in de etalage te zetten, besloot sportief directeur Olivier Renard hem de afgelopen weken te laten spelen bij de RSCA Futures. De middenvelder, die in 2022 overkwam uit Italië, ging daar professioneel mee om en toonde zich bereid om de jonge talenten te begeleiden. Maar er kwam toch geen interesse meer en dus werd de beslissing genomen om zijn contract te verbreken.

Nooit verwachtingen waar gemaakt

Zijn periode bij Anderlecht werd echter nooit een succes. Sinds zijn komst speelde hij 47 wedstrijden voor paars-wit, maar hij slaagde er niet in om de hoge verwachtingen waar te maken. Dit stond in schril contrast met de grote sommen die Napoli en AS Roma ooit voor hem neertelden – respectievelijk 15 en 21 miljoen euro.

Diawara is pas 27 en heeft nog tijd om zijn carrière nieuw leven in te blazen. Na teleurstellende jaren in België hoopt hij een club te vinden waar hij wel weer speeltijd krijgt, maar ook een afsluiting van een hoofdstuk dat nooit echt van de grond kwam. De club wil zich focussen op spelers die een directe meerwaarde bieden en hoopt dat de vernieuwde kern succesvoller zal presteren in de Jupiler Pro League.

Het is nu afwachten waar de toekomst van Diawara ligt. Met zijn status als vrije speler zou een overstap naar een nieuwe competitie snel kunnen gebeuren. Clubs die op zoek zijn naar een ervaren verdedigende middenvelder, zullen zijn situatie ongetwijfeld in de gaten houden.