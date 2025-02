Patrick Goots moet dringend iets kwijt aan Jonas De Roeck: "Als ik hem tegen het lijf loop..."

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Royal Antwerp FC keerde in extremis de situatie om tegen Club Brugge. Met ook een magistrale goal van Doumbia.

Het was een heerlijke trap van Doumbia. Met een keihard schot wist hij Simon Mignolet te verschalken en zo de wedstrijd tegen Club Brugge nieuw leven in te blazen.

Achteraf vertelde Doumbia dat Jonas De Roeck hem liever niet naar doel ziet trappen. Daar heeft de trainer van The Great Old een goede reden voor, aldus Patrick Goots.

“De Roeck heeft natuurlijk onder Kompany gewerkt bij Anderlecht. Die had dat óók niet graag”, klinkt het in Gazet van Antwerpen over de hele situatie.

“Doumbia voegde eraan toe dat hij van zijn trainer het leer aan Chery moet afspelen, die eveneens over een goede trap beschikt. Wel, dan ga ik Jonas toch eens bij de lurven moeten pakken”, lacht Goots.

Voor de analist komt het beste afstandsschot momenteel van Doumbia en niet van Chery. “Als ik Jonas tegen het lijf loop, zal ik hem zeggen: ‘laat Doumbia zijn trekker maar overhalen wanneer hij de komende matchen een mogelijkheid ziet om te trappen.’”, besluit Goots.