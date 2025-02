Sven Kums komt met statement over verderzetten van zijn carrière na dit seizoen

Sven Kums wordt eind deze maand 37 jaar. Toch denkt hij nog niet aan stoppen, terwijl overal te horen is dat hij afscheid zal nemen van het voetbal.

Sven Kums ligt nog enkele maanden onder contract bij KAA Gent. In de wandelgangen is meer en meer te horen dat hij na dit seizoen op pensioen gaat.

“Kijk, eind februari word ik 37. Je wéét dat het einde van je carrière nadert”, klinkt het in Het Laatste Nieuws. “Het plan is om nu alles te geven tot de play-offs en dan zal ik beslissen of ik doorga als profvoetballer.”

Kums liet dit ook weten aan de club. “Ik las hier en daar dat het een uitgemaakte zaak is dat ik zou stoppen. Dat heb ik nooit gezegd. Er is nog niets beslist”, bijt hij van zich af.

De beslissing zal door Kums genomen, met het idee van te kijken hoe fit hij zich nog voelt. “Ik wil na mijn carrière niet te veel afzien. Sport is gezond, topsport niet. Er zijn veel ex-profatleten wiens lichaam compleet op is als ze stoppen. Dat wil ik niet.”

Wouter Vrancken roteerde veel, waardoor Kums niet te veel speelde. “Ik heb daar nooit problemen van gemaakt. Al had ik uiteraard veel meer willen spelen. En was ik op de meeste momenten gewoon fit. Máár ik denk wel dat ik meer matchen nodig heb om te groeien.”

Milicevic lijkt Kums wel meer te zullen gebruiken. Een goede test dus richting de toekomst. “Klopt. Al is het ook niet gezegd dat ik sowieso doorga als ik nu alles speel. Alles zal afhangen van hoe ik me fysiek voel”, besluit hij.