Opvallend: Zoon van Oranje-legende en EK-winnaar op zoek naar nieuwe club bij Lommel

De Nederlandse verdediger Maxim Gullit traint deze week mee bij Lommel. Maxime is de zoon van oud-international Ruud Gullit en is hersteld van een zware knieblessure, maar zit al achttien maanden zonder club na zijn vertrek bij Cambuur.

Gullit begon zijn carrière bij Jong AZ en stapte in 2021 over naar Cambuur. Daar kon hij door blessures weinig spelen. Sinds zijn vertrek bij de club heeft hij nog geen nieuwe ploeg gevonden.

Bij Lommel krijgt hij nu volgens Het Nieuwsblad de kans om mee te trainen en zijn conditie op peil te houden. De club heeft op dit moment geen plannen om hem een contract aan te bieden. Het is vooral een manier voor hem om weer fit te worden.

Zolang hij zonder club zit, blijft het moeilijk om terug te keren op hoog niveau. Clubs nemen liever spelers die in vorm zijn en regelmatig hebben gespeeld. Toch hoopt Gullit dat hij snel weer ergens aan de slag kan.

Zijn vader, Ruud Gullit, was een van de grootste Nederlandse voetballers uit de jaren ‘80 en ‘90. Samen met Marco van Basten vormde hij een dodelijk aanvalskoppel bij AC Milan en het Nederlands elftal. De twee wonnen samen het EK 1988 en de Europacup I.

Maxim Gullit speelt als verdediger, anders dan zijn vader, die aanvaller was. Hij heeft een sterke fysiek en goed inzicht, maar blessures hebben zijn carrière vertraagd. De komende weken zullen uitwijzen of hij via Lommel een nieuwe kans krijgt in het profvoetbal.