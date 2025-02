Ruben Amorim haalt uit naar vorige beleidsmakers en verdedigt keuzes: "Dit is hoe we verder willen met Manchester United"

Manchester United beleeft een enorm snertseizoen. Toch brak de Engelse grootmacht met het verleden door niet met héél véél geld te gooien tijdens de wintermercato. Ruben Amorim verdedigt die keuze.

Manchester United werd door sommige media al gezien als één van de degradatiekandidaten. Zo ver zal het niet komen, maar The Red Devils kunnen allesbehalve tevreden zijn met huidige dertiende plaats in het klassement.

De voorbije jaren zou het een absolute duiventil geweest zijn op Old Trafford, maar niets was tijdens de wintermercato minder waar. Manchester United betaalde dertig miljoen euro om Patrick Dorgu weg te halen bij US Lecce. En daar bleef het bij...

"We weten in welke urgente situatue we zitten", legt Ruben Amorim de keuzes uit in de Engelse media. "Maar de club wil de nodige tijd nemen. Nu is het zaak om de huidige kern te verbeteren, wedstrijden te winnen en punten te pakken."

De coach van Manchester United is dan ook hard voor de vorige beleidsmakers. "Niemand wil hier de fouten maken die in het verleden al gemaakt zijn. Het was ook mijn beslissing om het zo te doen. Welke fouten ik bedoel? Meer wil ik daar niet over zeggen."

Ik wil niet alles veranderen in het midden van het seizoen. Al besef ik zelf ook dat ik risico loop als de resultaten niet volgen

"Ik besef dat we met deze beslissing een risico nemen", besluit Amorim. "Maar dit is hoe we verder willen met Manchester United. Ik wil niet alles veranderen in het midden van het seizoen. Al besef ik zelf ook dat ik risico loop als de resultaten niet volgen."