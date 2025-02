🎥 Ook naast het veld laat hij zich opmerken: Dries Mertens zorgt voor hilariteit vanop de bank bij Galtasaray

Dries Mertens zorgde voor een scène die zijn teamgenoten deed glimlachen. De voormalige Rode Duivel had het houd, en besloot om dan maar in zijn schoenen te blazen.

Op de achtergrond spreekt de reactie van zijn teamgenoten, waaronder de voormalige verdediger van Tottenham Davinson Sanchez, boekdelen. "Wat doet Dries Mertens ons nu weer aan?"

Donderdagavond speelde Galatasaray zijn tweede wedstrijd in de Turkse beker tegen het bescheiden Boluspor, dat tiende staat in de tweede divisie.

Een wedstrijd waarin coach Okan Buruk besloot om een groot deel van de basiself rust te geven, terwijl Alvaro Morata, net aangekomen van AC Milan, in de basisopstelling stond na zijn invalbeurt in de competitie afgelopen weekend.

De Spaanse aanvaller scoorde in het begin van de wedstrijd, waarna hij tien minuten voor het einde van de reguliere speeltijd plaatsmaakte voor Dries Mertens. De voormalige Rode Duivel liet zich eerder in de match al opmerken vanop de bank.

De Belg besloot om in zijn schoenen te blazen, tot verbazing van zijn teamgenoten die op de bank zaten. Of het veel heeft geholpen betwijfelen we, maar het zorgde alvast voor grappige beelden.