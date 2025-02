Donald Trump en de FIFA, twee handen op één buik: opvallend voetbaldetail te zien The Oval Office

Sinds Donald Trump opnieuw president van de Verenigde Staten is, circuleren foto's van hem in zijn Oval Office. Op de achtergrond is daarbij een opvallend detail te zien: een replica van de FIFA World Cup Trophy.

Trump staat bekend als een supporter van de FIFA en heeft nauwe banden met voorzitter Gianni Infantino. Infantino feliciteerde Trump al snel na zijn verkiezing en was aanwezig bij zijn inauguratie. De trofee in het Witte Huis is niet het echte exemplaar, maar een replica, bevestigde de FIFA. Toch roept de aanwezigheid ervan vragen op. Sommigen zien het als een subtiele herinnering aan het WK 2026, dat grotendeels in de VS zal plaatsvinden. En Trump pakt graag uit met grote evenementen die zijn land in de kijker zetten. Hoewel het toernooi ook in Canada en Mexico wordt georganiseerd, zullen de meeste wedstrijden in Amerikaanse steden worden gespeeld. Trump zal naar verwachting de officiële trofee overhandigen aan de winnaar van het WK volgend jaar. Voorlopig blijft onduidelijk hoe Trump de replica heeft verkregen. FIFA gaf geen verdere uitleg over de herkomst van de beker.