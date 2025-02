La Liga-baas Javier Tebas is snoeihard voor Real Madrid: "Ze zijn hun verstand kwijt"

Real Madrid heeft onlangs serieuze kritiek geuit op de arbitrage in het Spaanse voetba. Er werd zelfs van wedstrijdvervalsing gesproken. Javier Tebas, voorzitter van La Liga, heeft nu gereageerd.

Real Madrid verloor onlangs met 1-0 van Espanyol, ondanks totale dominantie gedurende heel de wedstrijd. Los Blancos wilden de hand niet zozeer in eigen boezem steken, maar wezen naar de arbitrage.

En meer dan dat: de club schreef een open brief waarin te lezen staat dat de Spaanse competitie Real Madrid wil benadelen. Er werd zelfs over wedstrijdvervalsing gesproken.

"Maar dat vindt La Liga-baas Javier Tebas helemaal van de pot gerukt. Real Madrid wil de hele competitie schaden, niet alleen de arbitrage. De kwestie is uit zijn verband gerukt, ze zijn hun verstand kwijtgeraakt", zei hij volgens Het Nieuwsblad.

Dat op een bijeenkomst van clubs en de arbitrage, waar Real niet eens aanwezig zou zijn geweest. Real is vooral boos omdat er geen rood werd gegeven voor een tackle op Kylian Mbappé in de match tegen Espoanyol.

"Wat er in het RCDE-stadion is gebeurd, is het toppunt van een scheidsrechterssysteem dat volledig in diskrediet is gebracht en waarin de beslissingen tegen Real Madrid een mate van manipulatie en wedstrijdvervalsing hebben bereikt die niet langer kan worden genegeerd", klonk het eerder deze week bij Real Madrid.