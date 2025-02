Risicomatch voor 'De Spor'? Heenwedstrijd in Hasselt zorgde alvast voor de nodige animo

Deze zondag maakt Sporting Hasselt de interessante verplaatsing naar Cappellen. Na de eerdere confrontatie in Hasselt, die op 16 november eindigde in een 3-0 nederlaag voor Cappellen, ontstond er chaos in de kantine van het Stedelijk Sportstadion. Een situatie die duidelijk geklaard moest worden.

Na de nederlaag tegen Hasselt gingen de Cappellen-supporters naar de kantine om na te praten. De sfeer veranderde echter toen de politie hen vroeg de kantine te verlaten, ook al hadden sommige supporters nog drankbonnetjes. Dit leidde tot een conflict, waarbij het uiteindelijk escaleerde. De media berichtten er veel over, en het incident kreeg veel aandacht. De dagen na het incident verschenen berichten over de rellen, en het Limburgse parket meldde arrestaties. Sven Smets, bestuurslid van Cappellen, en Sam Kerkhofs, voorzitter van Sporting Hasselt, besloten elkaar te bellen om het voorval te bespreken. Ze wilden begrijpen wat er misging. Het gesprek in Stabroek zorgde voor een grote verbetering van de situatie. Er was duidelijk geen vijandigheid meer tussen de supporters van de twee clubs. Sam Kerkhofs benadrukt dat er tussen Sporting Hasselt en Cappellen geen problemen zijn. "Er is absoluut geen probleem van onze kant met Cappellen", zegt hij in Het Nieuwsblad. Beide clubs kwamen tot de conclusie dat de communicatie en het begrip in de toekomst verbeterd moeten worden, zodat incidenten als deze vermeden kunnen worden. Het incident werd uiteindelijk op een positieve manier opgelost. De discussie werd bij pot en pint uitgepraat.





