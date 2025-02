Rode Duivel is blij met de nieuwe bondscoach en is blij met vertrek Tedesco: "Ik had op z'n minst een telefoontje verwacht"

Jason Denayer zit momenteel zonder ploeg, maar de 31-jarige verdediger hoopt wel op een nieuwe kans onder bondscoach Rudi Garcia. De twee hebben een verleden samen, en Denayer heeft goede herinneringen aan hun samenwerking. Onder voorganger Domenico Tedesco verdween hij volledig uit beeld.

Momenteel verblijft Denayer in Dubai, waar hij revalideert na een blessure. “Ik kende dit seizoen geen blessures en was bijna op mijn oude niveau van bij Lyon", zegt hij in Het Nieuwsblad, “maar net voor de mercato liep ik een scheurtje op. Omdat mijn club Al-Fateh in nood zat, hebben we mijn contract in onderling overleg stopgezet.”

Denayer speelde onder veel trainers, maar Garcia is een van de coaches die hem het meest vertrouwen gaf. “Onze relatie was goed, ja", bevestigt hij. “Bij Lyon haalde ik met hem de halve finale van de Champions League. Later wilde hij me naar Al-Nassr halen, maar dat is niet doorgegaan.”

Over de stijl van Garcia heeft Denayer niets dan lof. “Hij is heel direct, zet een basis uit maar geeft spelers ook vrijheid. Het is geen PlayStation-voetbal", legt hij uit. “Bovendien betrekt hij iedereen, ongeacht hun karakter.”

Zijn toekomst bij de Rode Duivels blijft onzeker. “De nationale ploeg blijft een doel, ja, zeker met Rudi Garcia. Maar ik moet eerst honderd procent fit worden en een club vinden", benadrukt hij. “Hij heeft me nog niet gebeld.”

Denayer heeft geen contact gehad met Domenico Tedesco en weet niet waarom hij niet meer werd opgeroepen. “Als speler moet je de keuzes van een coach respecteren", zegt hij, “maar ik had wel graag een verklaring gekregen. Op zijn minst een telefoontje.”