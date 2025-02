'Rode Duivel op weg naar zomertransfer van 30 miljoen euro'

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Tijdens de wintermercato werden er aardig wat transfers gedaan. De geruchten blijven maar komen, richting volgende zomer.

Genua kreeg de voorbije weken meer dan eens de vraag of Koni De Winter beschikbaar was voor een transfer, maar de club slaagde erin de boot af te houden.

Onze landgenoot is nu ook aan het scoren in zijn laatste wedstrijden, wat hem op de transfermarkt alleen maar interessanter maakt voor een zomertransfer.

Volgens Tuttomercatoweb hebben afgelopen maand zowel AC Milan als AS Roma naar De Winter geïnformeerd, maar een definitieve deal zat er niet in. De Winter tekende vorige zomer een contract tot 2028 in Genua. Daarvoor betaalde de club 8 miljoen euro aan Juventus.

De vraagprijs zou op 25 miljoen euro als minimum leggen, maar er zou nog wat meer in zitten. Ook clubs uit de Premier League tonen interesse.

Volgens het Italiaanse medium zou de prijs wel eens deze zomer opgedreven kunnen worden tot wel 30 miljoen euro en misschien zelfs nog wat meer. Transfermarkt schat De Winter momenteel op 12 miljoen euro.