Ook in Spanje zorgt VAR voor veel frustraties bij... Real Madrid: "Ik wil niet meer spreken over de arbitrage"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De Madrileense derby tussen Real Madrid en Atlético Madrid eindigde op een 1-1-gelijkspel. De inzet was groot, want de leidersplaats in La Liga stond op het spel. Toch bleef het vuurwerk in de beginfase uit, tot een discutabele penalty de wedstrijd openbrak.

In de 34e minuut zette Tchouaméni zijn voet lichtjes op die van Lino, die vervolgens neer ging in de zestien. De scheidsrechter liet doorspelen, maar werd door de VAR naar het scherm geroepen en besliste alsnog om een strafschop toe te kennen. Courtois moest zich gewonnen geven na een ‘panenka’ van Alvarez. Het publiek reageerde furieus en ook coach Ancelotti kon zijn frustratie niet verbergen. “De VAR wilde deze penalty geven, terwijl de scheidsrechter het op het veld anders had beoordeeld", klonk het. "Mensen uit het voetbal begrijpen hier niets van. Maar ik wil niet opnieuw in een controverse belanden en eigenlijk niet meer spreken over de arbitrage." Real Madrid had eerder deze week al zware kritiek geuit op de arbitrage na een betwiste beslissing tegen Espanyol. Na de rust schakelde Real Madrid een versnelling hoger. Mbappé bracht zijn ploeg opnieuw op gelijke hoogte na een fraaie assist van Rodrygo. Bellingham kreeg nog twee grote kansen, maar raakte niet voorbij Oblak en de lat. Real bleef aandringen, maar Atlético hield stand. De ploeg van Diego Simeone liet zich niet zomaar wegspelen en zorgde ervoor dat de wedstrijd in evenwicht bleef. Met het gelijkspel blijft Real Madrid aan kop in La Liga, al kan Barcelona de kloof verkleinen als het zondag wint. Ondanks de leidersplaats bleef er vooral veel frustratie hangen bij De Koninklijke over de manier waarop Atlético op voorsprong kwam.