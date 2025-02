🎥 Dries Mertens heeft in Turkije geen al te best imago op het veld... en dat komt hierdoor

Dries Mertens heeft dit weekend voor opschudding gezorgd in Turkije. Een schwalbe van de Rode Duivel heeft de woede gewekt van Adana Demirspor, dat het veld besloot te verlaten.

Dries Mertens heeft enorm veel kwaliteiten, zowel op als naast het veld. Maar... de Rode Duivel heeft de neiging om overdreven te reageren bij contact, zelfs overdreven te vallen om te krijgen wat hij wil.

Dit is altijd het geval geweest gedurende zijn hele carrière, van de nationale ploeg tot Napoli en nu in Turkije. Het was trouwens een grove schwalbe afgelopen weekend tijdens de wedstrijd tegen Adana Demirspor die de tegenstanders deed besluiten het veld te verlaten.

Een veelvoorkomend fenomeen in Turkije

Een verrassende reactie van de tegenstander van Galatasaray, die eigenlijk een zeer gespannen situatie in het Turkse voetbal aan de kaak stelt. "Het was verrassend omdat tot dan toe de scheidsrechter niet echt in het voordeel van Galatasaray floot", merkt kenner Yordi Yamali op, geïnterviewd door Sporza.

"Deze situatie met Mertens was gewoon een excuus om iets aan het licht te brengen wat al jaren in Turkije gebeurt. De twee grote clubs beschuldigen elkaar week na week van scheidsrechterlijke beslissingen die in hun nadeel zijn", aldus Yamali. Fenerbahçe heeft de kwestie meteen opgepikt op hun sociale media.

"De druk op de scheidsrechters is ondraaglijk geworden. Het zijn maffiapraktijken van de twee grote clubs uit Istanbul. Over twee weken staat Galatasaray-Fenerbahçe op het programma en geen enkele scheidsrechter wil deze wedstrijd fluiten", betreurt hij.

Toch was de actie van Dries Mertens niet verrassend. "Mertens heeft deze reputatie. Direct na de wedstrijd verschenen er online compilaties van zijn schwalbes", lacht Yordi Yamali. We delen er hieronder één met u...