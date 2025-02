Patrick Goots hekelt interne kritiek bij Malinwa na tumultueuze VAR-wedstrijd tegen KAA Gent: "Dan heb je gewoon niet het juiste materiaal"

KV Mechelen blijft worstelen met zijn sportieve prestaties. Na het tumultueuze gelijkspel tegen KAA Gent laaide de kritiek opnieuw op, zowel binnen de ploeg als bij analist Patrick Goots.

Spits Benito Raman was na de wedstrijd boos en vond dat zijn ploeg de doelpunten veel te makkelijk weggaf. Volgens hem leek het alsof Mechelen zelf de play-downs opzocht. Eerder gaf coach Besnik Hasi al stevige kritiek op zijn verdediging na de verloren wedstrijd op Anderlecht.

Ook na KAA Gent was Hasi niet mals voor zijn spelers. Zo stelde hij vast dat tweede spits Lion Lauberbach zelfs niet scoort op training. Volgens Goots zijn dat uitspraken die absoluut not done zijn binnen een voetbalclub.

VAR

Niet alleen binnen de ploeg was er onrust, ook de wedstrijd zelf zorgde voor discussies. De late gelijkmaker van Gent werd lang bekeken door de VAR. Goots wilde niet oordelen over de buitenspellijn, maar vindt dat er te vaak problemen zijn met de arbitrage in België.

Wat vooral stoorde bij de analist, was de wachttijd. Maar liefst negen minuten duurde het voor er een beslissing viel over het doelpunt. "Als het zo lang duurt, dan heb je gewoon niet het juiste materiaal om een goede lijn te trekken", aldus Goots in de Gazet van Antwerpen.

Malinwa kon in 2025 nog niet winnen en moet dus dringend een overwinning boeken willen ze degradatie vermijden. Zondag trekt het naar Union, dat dit jaar nog niet verloor.