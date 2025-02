Wordt België nog eens beroofd van een groot talent door Marokko? "Ik sta in contact met beide landen"

Chemsdin Talbi begint steeds meer indruk te maken bij Club Brugge. Kloppen straks ook nationale ploegen aan?

Chemsdine Talbi zal morgen waarschijnlijk in de basis staan voor Club Brugge tegen Atalanta in de Champions League. Als Nicky Hayen hem afgelopen weekend rust heeft gegeven in de competitie, is dat geen toeval: zelfs voor het vertrek van Andreas Skov Olsen, begon de 19-jarige rechtsbuiten zich al te profileren als een vaste waarde bij blauw-zwart.

Na vorig seizoen ernstig geblesseerd te zijn geraakt aan de knie, is Talbi eindelijk vrij van fysieke zorgen. Zijn eerste volledige seizoen bij Club doet de vraag naar zijn sportieve nationaliteit weer oplaaien. De jongen is in België geboren en getogen, maar kan ook voor Marokko kiezen vanwege zijn roots.

"Ik sta in contact met beide landen. De keuze is nog niet gemaakt, maar ik denk erover na. We zullen het met de familie bespreken, hoe ik me er persoonlijk bij voel, we zullen zien. Marokko is een belangrijk land voor mij, net als België", bevestigt hij aan RTL.

De keuze van het hart?

Geboren in Sambreville, wil Talbi ook zijn Marokkaanse afkomst niet verloochenen: "Ik heb al mijn vakanties doorgebracht in Marokko, ik sta dichter bij mijn Marokkaanse familie, maar dat zal niet alles bepalen: ik wil zien waar ik mij het beste voel. Ik zal vooral met mijn vader overleggen, we zullen de juiste keuze maken."

"Het is moeilijk als je de dubbele nationaliteit hebt. Ik ben hier geboren, ik bedank België, maar Marokko, dat zijn nog steeds de roots van de familie. Het is moeilijk uit te leggen. Maar ik heb tijd. Het belangrijkste is om me eerst te concentreren op Club Brugge, mijn plek in te nemen, het nationale team komt later", concludeert hij.

Als hij zich later bij de Leeuwen van de Atlas voegt, zal Chemsdine Talbi dezelfde keuze maken als Zakaria El Ouahdi, Bilal El Khanouss en zelfs Ismael Saibari, die destijds door Roberto Martinez werd benaderd om voor de Rode Duivels te kiezen.