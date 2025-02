16-jarige Belg start in de basis voor Ajax: "Ik moet mezelf soms wel knijpen hoe snel het gaat"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Afgelopen zondag mocht de zestienjarige Jorthy Mokio zijn basisdebuut maken voor de eerste ploeg van Ajax, dat met 0-2 won op het veld van Fortuna Sittard. De jonge verdediger hoopt er dan ook bij te zijn op het veld van Union. "de trainer zei dat ik het goed had gedaan."

Wie vorig seizoen het Belgische voetbal wat volgde, kent hem ongetwijfeld al. Mokio mocht tijdens de Europe Play-offs 4 keer minuten maken voor de AA Gent. Trainer Wouter Vrancken was grote fan en heel even leek het dat AA Gent zijn goudhaantje nog een seizoen langer kon vasthouden. Maar niets was minder waar.

AA Gent mocht Mokio dan wel meer speelminuten aanbieden, de concurrentie was er van het grootste kaliber. Ploegen als Barcelona, Leipzig en PSV toonden interesse in de jonge Belg, die uiteindelijk voor Ajax koos.

Met zijn 16 jaar en 346 dagen is Mokio de op één na jongste ajax-debutant ooit voor Ajax in de Eredivisie, enkel een zekere Clarence Seedorf drie dagen jonger. Eerder dit seizoen werd Mokio al de jongste debutant in Europa voor de Amsterdammers.

Ajax won de wedstrijd op het veld van Fortuna Sittard eenvoudig met 0-2. Mokio speelde de wedstrijd uit en bleef nuchter over zijn prestatie achteraf: "Ik zou mezelf een 7,3 geven, de trainer zei dat hij blij was voor mij en dat ik het goed had gedaan."

Of Mokio ook in het duel tegen Ajax in de basis staat, valt te betwijfelen. Tegen Fortuna verving hij de geschorste Jorrel Hato, die in de belangstelling zou staan van onder andere Liverpool.