De problemen beginnen nu ook in Duitsland voor toptransfer van Club Brugge

RB Leipzig zal het tot eind maart zonder Antonio Nusa moeten stellen. De 19-jarige Noor liep zondag een knieblessure op tijdens de competitiewedstrijd tegen St. Pauli, waarin hij na 73 minuten werd vervangen. Leipzig won de wedstrijd met 2-0 dankzij doelpunten van Benjamin Sesko en Xavi Simons.

Voor Nusa is de blessure een domper op een seizoen waarin hij zich al snel in de basis knokte. De vleugelaanvaller, die in de zomer van 2024 van Club Brugge voor 21 miljoen naar Leipzig trok, heeft dit seizoen al drie doelpunten en vier assists in de Bundesliga achter zijn naam staan.

Zijn snelheid en techniek maken hem een gevaarlijke speler op de flank, en hij werd al meermaals geroemd om zijn flair en dribbelvaardigheden. Zijn blessure is niet alleen een tegenvaller voor Leipzig, maar ook voor de Noorse nationale ploeg.

Nusa geldt als een van de grootste talenten van Noorwegen en wordt gezien als een sleutelfiguur in de toekomst van het team. Bondscoach Ståle Solbakken rekende wellicht op hem voor de komende interlands, maar die plannen lijken nu in het water te vallen.

Ondanks zijn jonge leeftijd heeft Nusa al een stevige reputatie opgebouwd. Bij Club Brugge brak hij op 17-jarige leeftijd door en toonde hij zijn klasse onder meer in de Champions League, waar hij indruk maakte met een doelpunt tegen Porto. Zijn overstap naar Leipzig was een logische volgende stap in zijn carrière, en in Duitsland bewijst hij wekelijks zijn potentieel.

Leipzig hoopt dat de blessure van Nusa geen langdurige impact zal hebben en dat hij na de interlandbreak weer inzetbaar is. Met belangrijke wedstrijden in de Bundesliga en Europees voetbal op het spel, kan de ploeg van Marco Rose zijn creativiteit en snelheid goed gebruiken in de slotfase van het seizoen.