Ferme domper voor bestuur KAA Gent: Buffalo's krijgen stadion amper halfvol voor komst Europese subtopper

AA Gent slaagde er niet in om de tribunes van de Planet Group Arena te vullen voor de Europese clash tegen Real Betis. De club verwacht slechts 10.000 toeschouwers, wat betekent dat het stadion amper halfvol zal zijn. Een opmerkelijk gegeven, gezien de naam en reputatie van de Spaanse tegenstander.

De teleurstellende sportieve prestaties van de afgelopen maanden spelen een grote rol in de lauwe ticketverkoop. Supporters zijn kritisch over het wisselvallige spel en het uitblijven van versterkingen, met name de langverwachte diepe spits die niet werd aangetrokken. Het leidt tot een gebrek aan enthousiasme rond de club.

Hoewel de trouwe fans de ploeg blijven steunen, heerst er onvrede over de koers van het bestuur. Er wordt gewezen op een verminderde connectie tussen de club en haar achterban. De naam van een ploeg als Betis, met spelers als Isco, zou normaal voor een vol huis zorgen, maar dat effect blijft uit.

Zelfs het aantal abonnees volstaat niet om de lege stoeltjes op te vullen. Europese wedstrijden zijn inbegrepen in bepaalde abonnementen, maar ook die vaste supporters blijven weg.

Deze tegenvallende opkomst toont aan dat een grote naam alleen niet volstaat om het stadion te doen vollopen. Fans willen niet alleen een mooie affiche, maar rekenen ook op succes in de competitie.

Voor AA Gent is dit een duidelijk signaal. Als de club in de toekomst opnieuw volle tribunes wil voor Europese topwedstrijden, zal het sportieve en structurele plaatje beter moeten kloppen.