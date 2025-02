Speelt Ajax straks met drie Belgen tegen Union? "Iedereen is onder de indruk van hem"

Donderdagavond neemt Union het in eigen huis op tegen Nederlandse grootmacht Ajax. In de selectie van de Amsterdammers zitten drie (jonge) Belgen. Mika Godts is al een tijdje titularis bij Ajax, maar die andere twee jonkies zullen ook hun stempel willen drukken tegen de Brusselaars.

Dat Ajax een broeihaard aan jong talent is, weet ondertussen iedereen. Maar het is al een tijdje geleden dat die talenten ook van Belgische makelij waren. Het is al terugkijken naar Vertonghen, Alderweireld en Vermaelen om Belgische talenten bij Ajax aan het werk te zien.

Maar dit seizoen is daar dus verandering in gekomen. Voor de Europa League-clash tussen Union en Ajax zitten er maar liefst drie jonge Belgen in de selectie voor de Nederlanders.

Toekomstige Duivel?

Mika Godts (19) is al het het hele seizoen een ware revelatie bij Ajax. De linksbuiten mocht al 30 keer minuten maken dit seizoen, waarvan vaak als starter. Hij werd al snel een publiekslieveling bij de fans van Ajax, zeker na het scoren van het winnende doelpunt tegen rivaal PSV.

"Vanaf het begin van de voorbereidingen heeft hij laten zien dat hij klaar is voor het echte werk. Iedereen is onder de indruk van hem", vertelt Ajax-kenner Mike Verweij aan Sporza. "Er wordt wel eens gezegd dat hij zijn cijfers moet opkrikken, maar dat zal wel vanzelf komen", voegt hij nog toe.

Na wat last te hebben gehad aan de hamstrings, is Godts opnieuw opgenomen in de Amsterdamse selectie. Of hij ook effectief zal starten, valt nog af te wachten. Maar een goede prestatie in eigen land zou Rudi Garcia misschien kunnen overtuigen om hem op te roepen voor de Rode Duivels.

Manusje-van-alles

Jorthy Mokio (16) is de jongste van het drietal, maar daarom niet de minst mature. De linksvoetige verdediger ruilde vorig jaar AA Gent in voor Ajax en mocht vorige week zijn basisdebuut maken voor de Amsterdammers.

Ondanks de luttele vier wedstrijden die hij voor de Gantoise speelde, kon Mokio rekenen op aanbiedingen van wereldtoppers als Barcelona en Bayern. Toch verkoos Mokio Ajax, een keuze die nu zijn vruchten lijkt af te werpen.

Mokio mag dan van nature een centrale verdediger zijn, voor Jong Ajax speelde hij al in het middenveld en tegen Fortuna Sittard startte hij op de linksachter. Een manusje-van-alles dus, benieuwd of hij ook vanavond minuten mag maken.

Compilaties op Youtube

Wie enkele jaren geleden veel op Youtube zat, zal ongetwijfeld Rayane Bounida (18) kennen. Al van 8-jarige leeftijd ging de jonge dribbelkont viraal met zijn compilatiefilmpjes. Waar dit soort zelfpromotie meestal slecht afloopt bij jonge voetballertjes, lijkt het bij Bounida al bij al goed mee te vallen.

Zijn transfer op 16-jarige leeftijd van Anderlecht naar Ajax werd gevierd als een feestdag bij de Nederlanders. Lang leken de criticaster die vonden dat hij te frêle was voor het profvoetbal, hun gelijk te krijgen. Maar nu lijkt Bounida er toch bovenop te komen.

Bij zijn debuut voor Jong Ajax, maakte Bounida al meteen zijn eerste doelpunt in het Nederlandse profvoetbal. Ondertussen zit hij na zes matchen al aan vijf doelpunten, waarvan enkele van absoute schoonheid.

Of Bounida in actie komt tegen Union, valt te betwijfelen. De jonge dribbelkont mag dan zijn meegereisd naar Brussel en twee weken geleden naar Feyenoord, een debuut voor de A-ploeg zat er nog niet in.