Zal bondscoach Rudi Garcia niet dezelfde fouten maken als Tedesco? "Dat is voor mij heel belangrijk"

Rudi Garcia begint zijn plek te vinden als nieuwe bondscoach. Over een maand zullen zijn nieuwe spelers zich voor de eerste keer kunnen bewijzen.

Toen Domenico Tedesco vertrok bij de Rode Duivels, was dat omdat er iets niet meer klopte bij de nationale ploeg. Dat was ook niet moeilijk om te zien. De waarschuwingssignalen kwamen langs alle kanten.

Het is nu zaak om niet in dezelfde valkuilen te trappen. Een van de grootste fouten van de voormalige bondscoach was het verliezen van de steun van zijn sleutelspelers, met name Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku. Een groot probleem voor een team dat midden in een generatiewissel zit. Rudi Garcia heeft hierop gewezen door sterk de nadruk te leggen op het belang van deze generatiewisseling.

"De jongste speler in de selectie zal evenzeer worden gerespecteerd als de oudste. Daarnaast geef ik, zoals te verwachten is, graag leiders de verantwoordelijkheid om de groep te leiden. Ze kunnen de jongeren begeleiden", verklaarde hij in een interview met Pickx+ Sports.

Garcia pleit voor eenheid

"Er is iets dat voor mij belangrijk is en deel uitmaakt van mijn generatie: als je jong bent, respecteer je de ouderen echt. Ook al wil ik geen oude veteraan zijn die zegt dat ze hun schoenen moeten poetsen, zoals ik moest doen toen ik bij Lille begon", vervolgde de Franse coach.

Rudi Garcia wil bouwen aan een hechte groep: "Jongeren moeten leren, leiders en ouderen hebben ook behoefte aan de enthousiasme van de jeugd. Ik wil een team dat een goede mentaliteit heeft, dat een collectieve aanpak heeft. Het maakt niet uit wie scoort of assists geeft, soms hecht ik zelfs meer waarde aan degenen die assists geven. Ik wil spelers die voor elkaar spelen, die samen aanvallen en samen verdedigen."

Binnen een maand worden deze mooie woorden al op de proef gesteld tegen Oekraïne: "We zullen niet veel tijd hebben om deze fundamentele principes over te brengen, maar mijn principes zijn duidelijk: gericht op de aanval. Het doel is om een doelpunt meer te maken dan de tegenstander, ook al houden keepers en coaches over het algemeen graag de nul", is Garcia van mening. Het eerste duel lijkt nu al in het teken te staan van het vinden van een balans.