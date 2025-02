Barcelona stelt 'twee grote voorwaarden' vooraleer ze weeral met een stunttransfer uitpakken

Neymar (33) zou wel eens op het punt kunnen staan om na dit seizoen een tweede sensationele terugkeer naar een oude club te maken. De Braziliaanse steraanvaller, die momenteel bij Santos speelt, zou hopen op een comeback bij FC Barcelona.

Na een moeizaam avontuur in Saoedi-Arabië bij Al-Hilal keerde hij begin dit jaar terug naar zijn jeugdliefde in Brazilië, maar zijn tijd bij Santos is nog niet wat hij ervan had gehoopt. Tot nu toe speelde hij drie competitiewedstrijden zonder te scoren of een assist te geven. De tegenslagen zorgen er zelfs voor dat de positie van de trainer, Pedro Caixinha, al onder druk staat.

Volgens het Spaanse ‘Mundo Deportivo’ is de situatie echter complex. Hoewel Neymar zelf graag terug zou keren naar Barcelona, is het nog maar de vraag of de Catalanen daar ook op zitten te wachten. De krant meldt dat Barcelona weliswaar de mogelijkheid van een terugkeer openhoudt, maar dat de club enkele strikte voorwaarden heeft gesteld aan zo'n transfer. Ten eerste wil voorzitter Joan Laporta dat Neymar eerst bewijst fysiek weer op het hoogste niveau te kunnen spelen, vooral na zijn zware knieblessure.

Daarnaast wil Barcelona geen transfersom betalen voor de 33-jarige aanvaller, die zijn contract bij Santos slechts tot het einde van dit seizoen heeft. Dat zou dus geen probleem moeten vormen. Neymar zelf lijkt zijn focus vooral te richten op het WK van 2026, en wil zich daarvoor weer op het hoogste niveau voorbereiden, wat zijn wens om naar Barcelona te gaan zou verklaren.

Neymar had zijn Europese carrière in 2013 bij Barcelona begonnen, waar hij tussen 2013 en 2017 uitblonk en onder meer de Champions League (2014-2015) en twee Spaanse titels (2015 en 2016) veroverde. In 2017 werd hij voor een recordbedrag van 222 miljoen euro verkocht aan Paris Saint-Germain.

Hoewel zijn tijd in Parijs succesvol was, zou een terugkeer naar Barcelona een interessante wending zijn in zijn carrière, zeker gezien de huidige onduidelijkheid over zijn toekomst bij Santos.