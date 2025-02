Ongeziene crisis! Engelse pers kijkt naar trainer absolute topclub: "Hij gaat nog liever dood dan dat hij van systeem verandert"

Het leven van Ruben Amorim bij Manchester United loopt voorlopig niet over rozen. De Portugees verliet in november Sporting om Engeland te veroveren met de "Red Devils", maar daar is voorlopig nog weinig van in huis gekomen. Ondertussen lijkt zijn krediet bij de Engelse media langzaam op te raken.

Het contrast voor en na Manchester United kon niet groter zijn voor Ruben Amorim. Bij Sporting Lissabon leek hij een onklopbare ploeg te hebben gecreëerd met zijn eigen 3-4-3-systeem. Maar voorlopig is in Engeland van dat onklopbare systeem weinig te zien. Nadat Erik Ten hag ontslagen werd, en Amorim aangenomen leek Manchester United klaar voor een ware voetbalrevolutie, maar uiteindelijk bleek het omgekeerde. Van de voorlopig 21 duels, kon Amorim er slechts negen winnen. Daardoor staat United nu op een vijftiende plaats, terwijl de blessurelijst oneindig lijkt. Nog liever dood Manchester United-icoon Gary Neville is niet mals voor Amorim. Volgens hem heeft United nog zeker drie transferperiodes nodig om de selectie helemaal af te stellen op het systeem van Amorim. "Hij heeft specialisten nodig, maar hij gaat nog liever dood dan dat hij zijn systeem verandert. Hij wil per se 3-4-3 spelen, maar het werkt gewoon niet", vertelt de gewezen rechtsachter bij Sky Sport. ook voormalig middenvelder van onder andere Tottenham en Liverpool is kritisch voor de Portugees: "'Ze moeten wel zeven of acht spelers vervangen. We dachten allemaal dat Ten Hag geen idee had en ik weet zeker dat deze manager dat waarschijnlijk ook dacht, maar ze hebben betere spelers nodig", verkondigde hij. Degradatiestreep Ook Amorim reageerde al op het zwaar van Damocles dat boven zijn hoofd hangt: "Trainer van ManU is een iedere dag een gevecht en dat kan uitputtend zijn", vertelt hij aan Sky. Ondanks de vijftiende plaats staat United met twaalf punten voorsprong op een relatief veilige afstand van de degradatiestreep. Wilt het volgend seizoen nog Europees spelen, dan zal het dat via de Europa League of FA Cup moeten doen. Want de Europese plekjes in de Premier League lijken onhaalbaar geworden.