Rode Duivel Arthur Theate zal deze voormalige JPL-coach nooit genoeg kunnen bedanken: "Hij heeft mijn leven veranderd"

Arthur Theate wordt geprezen in Duitsland. Hij heeft zich in de media uitgelaten over de moeilijke periode in zijn carrière.

Arthur Theate is vandaag een vaste waarde bij de Rode Duivels en een vaste kracht in de Bundesliga met Frankfurt. Maar zijn weg naar de top was niet altijd rozengeur en maneschijn. In 2020 was hij behoorlijk bezorgd over zijn vertrek bij de U21 van Standard, midden in de coronacrisis. Het aanbod van Oostende kwam op het juiste moment voor hem.

Theate kwam tot bloei onder leiding van Alexander Blessin. Een keerpunt: "Eerst zette hij me neer als linksback, later als centrale verdediger. Het kon me echt niets schelen, ik had ook in doel gestaan", lacht hij bij Bild.

Een speciale relatie

Het was de Duitse coach die Theate de kans gaf om zijn professioneel debuut te maken en een jaar later zijn carrière richting de Serie A te lanceren: "Alexander Blessin heeft van mij gemaakt wie ik vandaag ben. Hij heeft mijn leven veranderd. Zonder hem zou ik waarschijnlijk mijn familie niet kunnen helpen."

De band tussen de twee mannen bleef heel sterk: "Tijdens het Europees Kampioenschap kwam hij me bezoeken met de nationale ploeg in Stuttgart - op de familiedag! Zelfs mijn familie was er niet (gelach)."

Alexander Blessin en Arthur Theate kwamen allebei tot bloei bij Oostende. Al is het verhaal van de Belgische verdediger zeker opvallend, had Blessin nog nooit een professioneel eerste elftal geleid, en beperkte hij zich voordien tot de jeugdploegen van Leipzig.