Is het voorbij? Pep Guardiola gooit de handdoek bij Manchester City

Manchester City moet morgen stunten in Santiago Bernabeu om te blijven bekeren in de Champions League. Pep Guardiola lijkt echter op voorhand de handdoek te gooien.

Real Madrid kwam een week geleden met 2-3 winnen bij Manchester City. The Citizens weten dus wat te doen om dit seizoen nog kans te maken op De Beker met de Grote Oren.

"Ik geef onszelf slechts één procent kans om Real Madrid te verslaan", heeft Pep Guardiola er zelf geen vertrouwen in. "Ik zie het niet meteen gebeuren. De realiteit is nu eenmaal dat we dit seizoen mijlenver verwijderd zijn van onze topvorm."

Al herpakt de coach van Manchester City zich. "Maar er is een kleine kans, dus we gaan ervoor. Of de overwinning van afgelopen weekend een opsteker is? Eén goede wedstrijd zal de realiteit niet veranderen. Al is het beter om met zo'n gevoel naar Madrid te reizen."

Een uitschakeling in de Champions League zou ook meteen betekenen dat het seizoen van Manchester City voorbij is. In de Premier League volgt de regerende landskampioen al op zestien punten van Liverpool FC.