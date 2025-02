Landry Dimata recht de rug en aast op zomerse toptransfer: "Waarom zou ik niet kunnen opgeroepen worden voor de Rode Duivels?"

Landry Dimata leek enkele seizoenen geleden dé natuurlijke opvolger van Romelu Lukaku te worden. Zijn carrière nam echter een duikvlucht. Al weigert de aanvaller de handdoek in de ring te gooien.

Landry Dimata brak in 2017 helemaal door bij KV Oostende. De aanvaller versierde er zijn toptransfer naar VfL Wolfsburg. Via RSC Anderlecht, RCD Espanyol, NEC én een héél lange periode in de lappenmand belandde hij bij Samsunspor.

"Vorig seizoen had ik het lastig", is Dimata eerlijk in Het Nieuwsblad. "Dit seizoen voel ik me héél goed én belangrijk voor de ploeg. Ik speel vooral als aanvaller en van op de linkerkant. Zo ben ik ook opgeleid."

Dimata hoopt deze zomer een nieuwe stap te zetten in zijn carrière. Zelfs de Rode Duivels sluit de voormalig Belgisch jeugdinternational niet uit. "Voetbal is de meest onvoorspelbare sport die er bestaat. Stel dat ik dit seizoen eindig op pakweg zeventien doelpunten. Waarom zou ik dan niet opgeroepen kunnen worden?"

"Ook mijn knie hindert me niet langer", verwijst de 27-jarige aanvaller naar de zware blessure die hem maar liefst vijftien maanden aan de kant hield. "Al denk ik wel dat ik voorzichtiger ben geworden. Waar ik na dit seizoen (Dimata beschikt over een aflopend contract, nvdr.) naartoe wil? Ik droom nog steeds van de Premier League."