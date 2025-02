Vergeet Anderlecht en Union: deze amateurclub speelt donderdag een Europese kwartfinale

Terwijl Anderlecht en Union hun laatste troeven zullen uitspelen in de Europa League, zal een ander Belgisch team ook trots ons voetbal vertegenwoordigen op het Europese toneel. In de Antwerpse voorstad ontvangt Berchem Sport het Deense Skjold.

Berchem Sport beleeft een moeilijk seizoen in de Tweede klasse amateurs, het vierde niveau van het Belgische voetbal. Het Antwerpse team staat op een elfde plaats in de competitie, tussen Berg en Dal en KSK Wellen, na drie opeenvolgende nederlagen.

Maar vanavond krijgt Berchem de kans om dat allemaal even te vergeten... dankzij een Europees bekertoernooi. Het Ludo Coeckstadion zal bruisen van energie en enthousiasme enkele uren voor de wedstrijd tegen de Denen van BK Skjold in de Fenix Trophy.

De Fenix Trophy is een door de UEFA georganiseerde competitie waarbij amateurclubs uit heel Europa samenkomen. Dit seizoen strijden 16 clubs voor de overwinning. Naast Berchem zijn er teams zoals FC United of Manchester, Prague Raptors FC, FC Oslo, Venus Bucuresti en Bury FC.

Europa om de competitie even te vergeten

Als Berchem Sport in februari nog steeds meedoet in het toernooi, komt dat door enkele indrukwekkende wedstrijden, zoals de twee overwinningen op Llantwit Major AFC uit Wales (7-2 in Antwerpen, 0-1 in Wales). Hierdoor spelen ze vanavond de kwartfinale.

"Een wedstrijd die op het juiste moment komt, want we weten dat het in de competitie niet loopt zoals we willen. We laten kansen liggen, missen efficiëntie en dat kost ons punten. Maar deze Europese match biedt ons de kans om de knop om te draaien, vertrouwen te tanken en als team sterker te worden", aldus trainer Pieter De Bot. De returnwedstrijd zal op 8 april in Denemarken plaatsvinden.