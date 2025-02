Wordt binnenkort een historisch voetbalstadion in Wallonië gesloopt? Burgemeester komt zelf met duidelijkheid

Le Canonnier klinkt leeg sinds de verdwijning van Excelsior Moeskroen. Burgemeester Ann Cloet heeft een update gegeven over de situatie.

In de jaren '90 werd het stadion gerenoveerd en was het iets waar de stad trots op was, net als het team, dat zelfs verschillende Europese wedstrijden heeft gespeeld. Vandaag de dag kost het stadion tussen de 500.000 en 600.000 euro per jaar, meldt de RTBF. Een behoorlijke kost om de wedstrijden van Stade Mouscronnois te huisvesten, dat in de eerste provinciale speelt.

Geruchten over een sloop zijn zelfs ontstaan. Burgemeester Ann Cloet ontkent dit bij RTBF. "Het is iets wat nooit ter sprake is gekomen. Eerlijk gezegd, plotseling kwam iemand met het idee van een sloop. We waren allemaal zeer verrast. Op dit moment is daar zeker geen sprake van".

"Misschien zal er een tussenformule komen waarbij een deel van het stadion prioriteit krijgt. Maar eerlijk gezegd, dit zijn echt speculaties. Ik heb geen glazen bol en zal geen uitspraken doen zonder een degelijk dossier, want ons primaire doel is duidelijk om alle mogelijkheden te verkennen om het stadion te gebruiken", vervolgt ze.

Dit kan mogelijk gepaard gaan met de verhuur van de infrastructuur: "Ik denk dat alle mogelijkheden moeten worden verkend om te zien hoe we het kunnen gebruiken. Maar er is ook een gedetailleerde financiële studie nodig om de kosten echt te bepalen, zowel op het gebied van energie, onderhoud, als op lange termijn onderhoud."

"Er zijn kleine onderhoudswerkzaamheden die gedurende het hele jaar plaatsvinden, maar het is toch een infrastructuur die al enkele tientallen jaren oud is. Daarom is een langetermijnvisie nodig. En het is dus op basis daarvan dat we moeten bekijken hoe dit stadion kan worden gebruikt," besluit de burgemeester.