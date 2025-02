Yves Vanderhaeghe reageert voor het eerst op pijnlijk ontslag: "Tja, dat is wel duidelijk, zeker?"

Na amper acht wedstrijden kwam er al een einde aan het trainersavontuur van Yves Vanderhaeghe bij KV Kortrijk. De ervaren trainer kon geen enkele overwinning boeken en wordt nu vervangen door Bernd Storck. Ondanks zijn snelle ontslag blijft Vanderhaeghe rustig onder de situatie.

Vanderhaeghe geeft toe dat hij zijn ontslag niet had zien aankomen. “Ik had het eerlijk gezegd niet voelen aankomen, want ik zag beterschap. De club heeft ingegrepen op basis van de resultaten, en dat begrijp ik", zegt hij in Het Nieuwsblad. Met slechts 2 op 24 was de puntenoogst inderdaad te mager voor KVK.

Volgens Vanderhaeghe lag het probleem bij de Kerels zowel vooraan als achteraan. “Tja, dat is wel duidelijk, zeker? We konden de nul niet houden en we konden de ballen niet binnentrappen."

Vanderhaeghe vond dat zijn ploeg niet alleen door eigen fouten verloor. Tegen Anderlecht en Antwerp werden er goals tegengekregen die volgens hem onterecht waren, waardoor het team wat pech had met de scheidsrechterlijke beslissingen.

Positieve mentaliteit

Ondanks de tegenslagen blijft de trainer in Vanderhaeghe positief. "Ik heb toch weer getoond wie ik ben en ik heb al redelijk wat positieve reacties gekregen. Ik ga dus zeker niet in een hoekje liggen wenen.”

KV Kortrijk staat momenteel voorlaatste in de Jupiler Pro League en wil met Bernd Storck het behoud in eerste klasse afdwingen. Deze zondag ontvangen de Kerels Cercle Brugge.