"Waarom niet?" Olivier Deschacht maakt statement over Kevin De Bruyne

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Het contract van Kevin De Bruyne bij Manchester City loopt af. De kans dat hij verlengt wordt echter kleiner met de dag.

We zijn ondertussen eind februari, maar over een contractverlenging van Kevin De Bruyne bij Manchester City is nog maar weinig te horen.

Meer zelfs, er vallen geregeld namen van spelers die hem kunnen opvolgen. Zo werd ook al Charles De Ketelaere genoemd als mogelijke vervanger van de Rode Duivel.

Volgens Olivier Deschacht zou het logisch zijn dat De Bruyne kiest voor een nieuwe uitdaging. Die ligt wellicht in de Verenigde Staten, al kan het ook zijn dat hij voor het Midden-Oosten kiest.

Vorige zomer lagen dergelijke aanbiedingen al op tafel voor De Bruyne en hij en zijn familie maakten duidelijk dat ze dit zeker zien zitten.

“Dat is volgens mij zeker een optie”, zegt Deschacht bij Het Nieuwsblad. “Ik zou hem zelfs geen ongelijk geven. Als hij zijn achterkleinkinderen financieel op hun gemak kan stellen, waarom zou hij dat dan niet mogen doen? Het is hem gegund.”