Wereldspeler had zomaar in Lier kunnen spelen: "De fans stonden niet open voor nieuwe spelers, zeker niet voor..."

Omar Marmoush werd deze winter voor ruim 75 miljoen euro gekocht door Manchester City. De 26-jarige Egyptenaar genoot zijn opleiding bij het Wadi Degla van Maged Samy.

“Omar heeft leren voetballen bij Wadi Degla”, vertelt Samy in De Gazet van Antwerpen. "Omar is één van de uithangborden van Wadi Degla. We hebben hem in heel zijn traject bijgestaan en zo is hij bij Manchester City geraakt."

Marmoush is inmiddels een ster bij Manchester City, na een indrukwekkende periode bij Eintracht Frankfurt. Toch had de Egyptenaar bijna in onze Belgische competitie gespeeld toen hij zeer jong was.

Egyptenaar in Lier

Samy legt in de Gazet van Antwerpen uit waarom Marmoush niet naar Lierse ging, hoewel hij in die tijd een veelbelovend talent was. "In 2017 ging Omar naar Duitsland omdat de situatie bij Lierse toen al moeilijk was", zegt Samy. "De fans stonden niet open voor nieuwe spelers, zeker niet voor Egyptenaren."

Volgens Samy was het voor Marmoush beter om naar Duitsland te gaan. "Als hij naar Lierse was gegaan, had hij misschien niet in een positieve omgeving gespeeld. De fans zouden tegen hem geweest zijn, en dat had zijn ontwikkeling kunnen hinderen."

“Het Belgische voetbal had kunnen profiteren van Egyptisch voetbaltalent, maar ze hebben er geen gebruik van gemaakt”, redeneert Samy. “Ze hadden goede spelers kunnen hebben die ze voor veel geld hadden kunnen doorverkopen."