Er komt een strijd der grootmachten! 'PSG wil Franse international naar Parijs halen, maar Real Madrid heeft een ander plan met hem'

PSG wil deze zomer gaan shoppen bij Real Madrid. De Parijzenaren hebben hun laten vallen op Eduardo Camavinga. En het mag iets kosten.

Fichajes weet dat PSG de mogelijkheden onderzoekt om Eduardo Camavinga naar Parijs te halen. De eerste (informele) contacten met de speler én Real Madrid zijn reeds gelegd.

De Parijzenaren hebben zelfs al een transfersom in het hoofd. PSG wil (tot) tachtig miljoen euro betalen om Camavinga naar de Ligue 1 te halen. Ter vergelijking: dat is de exacte marktwaarde die door Transfermarkt aan de 24-voudig Frans international wordt toebedeeld.

De kans is dan ook klein dat Real Madrid onder die voorwaarden zal meewerken aan een transfer. Camavinga heeft bij De Koninklijke geen zekerheid op een basisplaats, maar past wel perfect in de verjongingskuur die Real Madrid gestart is.

Ook Camavinga zelf is geen vragende partij om Santiago Bernabeu te verlaten. Het zorgt ervoor dat PSG niet in de sterkte positie staat om te onderhandelen. De portefeuille dan maar nog wat breder opentrekken?