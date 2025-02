Karetsas achterna: Deze 9 spelers zouden binnenkort ook wel eens de keuze moeten maken tussen de Rode Duivels en de eigen roots

Met Konstantinos Karetsas, die voor de Griekse nationale ploeg heeft gekozen, is ons land wederom een jong talent verloren aan zijn land van oorsprong. Deze 10 jonge "Belgen" zouden de volgende kunnen zijn die de keuze moeten maken tussen de Rode Duivels en hun roots.

Bilal El Khannouss (Marokko), Ismael Saibari (Marokko), Noah Sadiki (Congo) en nu ook Karetsas (Griekenland): Allemaal jonge spelers die de keuze moesten maken voor welk nationaal team zij zullen uitkomen. Ieder van hen had de Rode Duivels kunnen versterken, maar kozen allemaal voor hun roots.

Wie zijn de volgende jonge spelers die de Belgische Bond zal moeten trachten te overtuigen om voor de Duivels te kiezen en niet voor hun land van oorsprong?

Chemsdine Talbi (19, Club Brugge) - Marokko

Het gaat hard voor de jonge vleugelspeler van Cub Brugge. Zijn sterke prestaties in zowel de Jupiler Pro League als in de Champions League maken dat ook de nationale ploegen naar Talbi beginnen kijken. Alleen zal het niet evident zijn voor Rudi Garcia en de Belgische bond om het te overtuigen.

Volgens Africafoot zou zijn voorkeur naar de Marokkaanse nationale ploeg uitgaan. Vader Abdallah vertelde ons eerder al dat die keuze nog niet definitief is. "België heeft hem alles gegeven en de keuze is moeilijk. Alleen heeft de situatie rond zijn kruisbandletsel er voor gezorgd dat er een eerste neiging naar Marokko kwam."

Zakaria El Ouahdi (23, KRC Genk) - Marokko

In principe kan de rechtsachter van Genk nog kiezen tussen de Rode Duivels en het Marokkaanse elftal, alleen lijkt zijn keuze al gemaakt. Op de afgelopen Olympische Spelen was El Ouahdi al mee met de Marokkaanse U23 en werd hij in september al eens opgeroepen voor de A-ploeg. Alleen maakte hij toen geen minuten, wat er dus voor zorgt dat hij nog steeds niet vasthangt aan de 'Atlas Lions', waar de concurrentie op de rechtsachter moorden is met Achraf Hakimi en Noussair Mazraoui.

"Eerlijk: ik heb olympisch brons gepakt met Marokko en ook de Africa Cup gewonnen met de U23. Altijd heb ik dat shirt met fierheid gedragen, ik heb die keuze ook met mijn hart gemaakt. Het zit niet in mij om die deur plots achter me dicht te slaan", vertelde hij aan HBVL, en daarmee laat hij Garcia&Co met weinig hoop achter.

Diego Moreira (20, Strasbourg) - Portugal

De Portugese Belg is wellicht niet zo bekend in ons land, aangezien hij al op jonge leeftijd van de jeugd van Standard naar de U19 van Benfica trok. In 2023 werd hij aangetrokken door Chelsea, die hem meteen uitleenden aan Lyon. Die uitleenbeurt was niet echt een succes en na 6 maand werd hij weer teruggeroepen. Sinds afgelopen zomer mag de linksbuiten minuten maken bij Rc Strasbourg, waar hij dit seizoen in 24 wedstrijden goed was voor 1 doelpunten 5 assists.

Of de in Luik geboren aanvaller ook effectief voor de Duivels zal kiezen, is niet zeker. Ondanks het feit dat hij uitkwam voor de Belgische U15, heeft hij al bij de rest van de jeugdploegen gekozen voor Portugal. Daarmee werd hij zelf opgeroepen voor het EK onder 21 in 2023, waarin hij zelfs tegen de jonge Belgen mocht invallen.

Matias Fernandez-Pardo (20, Lille) - Spanje

28 wedstrijden, zo veel had Lille nodig om overtuigd te raken in de jonge Belg, die ze dan voor 11,5 miljoen binnenhaalden van KAA Gent. Na een blessure, die hem een maand aan de kant hield, kan Fernandez-Pardo weer proberen zich in de eerste 11 van de Franse topclub te vechten.

Alleen lijkt ook zijn keuze van nationale ploeg slecht nieuws voor de Rode Duivels: Ondanks het feit dat hij voor ongeveer iedere Belgische jeugdploeg is uitgekomen, lijkt hij voor Spanje te kiezen. "Ik heb inderdaad wat voor België gespeeld, maar als kind keek ik altijd naar de wedstrijden van Spanje. Daar ligt mijn hart", vertelt hij aan Marca. "Als ze me willen, kies ik zonder twijfel voor Spanje. Ik weet dat de concurrentie er groot is, maar ik hou van uitdagingen."

Jorthy Mokio (16, Ajax) - Democratische Republiek Congo

Het waren fantastische weken voor de piepjonge verdediger van Ajax. Hij mocht zijn basisdebuut maken in de Eredivisie en werd de jongste doelpuntenmaker voor een Nederlandse club in Europa, tegen Union nota bene.

Mede dankzij zijn jonge leeftijd lijkt het er niet naar uit te zien dat Mokio meteen een keuze zal maken qua nationale ploeg. Voorlopig komt hij uit voor de Belgische jeugdploegen, maar het is niet onrealistisch dat Congo zal proberen Mokio zo vroeg te rekruteren.

Ilay Camara (22, Standard Luik) - Senegal

De 22-jarige rechtervleugelverdediger van Standard is dit jaar een van de smaakmakers in de Jupiler pro League. Ondanks zijn paars-wit verleden lijken de Standard-fans verzot op hem.

In principe kan Camara door zowel de Rode Duivels, als de nationale ploeg van Senegal worden opgeroepen. Hij kwam al uit voor de nationale U15 en U16 en werd al opgeroepen voor de U21, maar maakte daarvoor nog geen minuten. Aangezien de positie van vleugelverdediger schaars is bij de Duivels, zou het wel eens snel kunnen gaan voor Camara.

Kazeem Olaigbe (22, Stade Rennes) - Nigeria

De flitsende vleugelspeler ging Jeremy Doku achterna en verliet in januari de Jupiler Pro League voor het Franse Stade Rennes. Daar timmert hij zich een weg naar het eerste elftal en probeert hij zich in de kijker te spelen van de nationale ploeg(en).

Ook Olaigbe is een vaste klant bij de nationale jeugdploegen, van de U15 tot en met de U21, Olaigbe heeft ze allemaal afgeschuimd. Alleen is de vijver aan dynamische vleugelspeler zodanig groot bij de nationale ploeg, dat het er niet naar uitziet dat Olaigbe snel zal worden opgeroepen door Garcia.

Noah Adedeji-Sternberg (19, KRC Genk) - Duitsland

In de zomer van 2023 werd Adedeji-Sternberg door KRC Genk overgenomen van de jeugd van Borussia Mönchengladbach. In januari 2024 werd de jonge Duitser gepromoveerd naar het eerste elftal, waar hij dit seizoen in 28 wedstrijden aan 4 goals en 3 assists zit.

In tegenstelling tot Olaigbe, heeft Adedeji-Sternberg nog niet veel wedstrijden voor de nationale jeugdelftallen van België gespeeld. Het is afwachten of hij voor de U21 zal worden opgeroepen, want ook voor hem zal het niet eenvoudig worden om een plekje te bemachtigen in de selectie van Garcia. Gelukkig ziet het er ook niet meteen naar uit dat hij zal worden opgeroepen voor 'die Mannschaft'.

Matthieu Epolo (20, Standard Luik) - Democratische Republiek Congo

Zo goed begon het seizoen voor de jonge doelman, zo snel ging het opeens achteruit voor hem. Na een sterke reeks met talloze cleansheets, lijkt Epolo na een ferme vormdip zijn basisstek kwijt te zijn aan de Ier Gavin Bazunu. Gelukkig is Epolo nog jong en heeft hij dus nog al de tijd om aan zijn weg naar de top te timmeren.

Het is nog wachten op zijn eerste speelminuten bij de nationale U21, maar Epolo werd wel al een aantal keer opgeroepen voor de jonge Duivels. Alleen zal de Belgische bond moeten oppassen, want in Congo zullen ze niet snel nee zeggen tegen een jonge, talentvolle doelman als Epolo.