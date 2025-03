🎥 Geen twijfel mogelijk: dit is het mooiste doelpunt aller tijden in de geschiedenis van Bayern München

Het winnende doelpunt van Arjen Robben in de Champions League-finale van 2013 tegen Borussia Dortmund is door de fans van Bayern München gekozen als het mooiste doelpunt in de clubgeschiedenis. Deze stemming werd gelanceerd voor het 125-jarig bestaan van de club.

Ter gelegenheid van het 125-jarig jubileum van de club konden supporters stemmen op 15 legendarische goals. De treffer van Arjen Robben kreeg maar liefst 13.200 stemmen, goed voor meer dan 27% van de stemmen.

Het doelpunt van Robben in de finale was niet alleen het winnende doelpunt voor Bayern in de allerlaatste minuut, maar ook een persoonlijke revanche voor de Nederlander. In 2012 miste hij namelijk een belangrijke penalty in de finale tegen Chelsea, waardoor Bayern de Champions League verloor in eigen stadion.

🥁🥁🥁... mehr als 13.200 Stimmen haben diesen Treffer zum besten Tor aus 𝟏𝟐𝟓 𝐉𝐚𝐡𝐫𝐞𝐧 𝐅𝐂 𝐁𝐚𝐲𝐞𝐫𝐧 gewählt: — FC Bayern München (@FCBayern) March 1, 2025

De tweede plaats in de verkiezing ging naar een ander legendarisch doelpunt van Robben. In de kwartfinale van de Champions League in 2010 tegen Manchester United schoot Robben de bal schitterend met een volley in de verste hoek.

De Nederlander speelde ruim tien jaar voor de Duitse voetbalclub. In al die jaren werd hij maar liefst acht keer landskampioen.

In totaal speelde de 96-voudige Oranje international zo'n 300 wedstrijden voor Bayern. Na Bayern sloot Robben zijn carrière nog af bij jeugdclub Groningen.