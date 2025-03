Ongelofelijk: Olympique Lyon-coach Paulo Fonseca riskeert 7 maanden schorsing om deze reden

Paulo Fonseca, de coach van de OL, is volledig door het lint gegaan tijdens de wedstrijd tegen Stade Brestois. Hij loopt het risico flink gestraft te worden.

Weer problemen voor John Textor en OL. In een zeer gespannen sfeer binnen het Franse voetbal, met beschuldigingen van corruptie en onthullingen in de media over de hevige discussies over de toekenning van tv-rechten, is Paulo Fonseca, de coach van Lyon, over de schreef gegaan.

Olympique Lyon won echter wel (2-1) van Stade Brestois deze zondag, maar er waren verschillende zeer verhitte situaties die door scheidsrechter moesten worden afgehandeld. Een daarvan betrof hands in het strafschopgebied van OL.

De scheidsrechter raadpleegde de VAR en Fonseca werd helemaal gek. De coach uit Lyon ging hoofd tegen hoofd staan met de scheidsrechter, wat hem natuurlijk een directe rode kaart opleverde.

Na de wedstrijd bood Paulo Fonseca onmiddellijk zijn excuses aan bij DAZN. "Ik bied mijn excuses aan voor deze daad, dit mag ik niet doen. Voetbal brengt ons soms tot daden waar we spijt van krijgen", verklaarde de Portugese trainer.

Maar zoals Foot Mercato benadrukt, loopt Fonseca een zeer zware sanctie op, ondanks deze excuses. De straf voor dit soort gedrag kan namelijk oplopen tot... 7 maanden schorsing. Eén ding is zeker: hij zal geschorst worden. Het blijft afwachten voor hoelang...