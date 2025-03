Antwerp-supporters spreken zich uit over het ontslag van Jonas De Roeck: "Het was ondankbaar"

De Federatie van Antwerp Supportersclub heeft gereageerd op het ontslag van trainer Jonas De Roeck. Voorzitter Dominik Van Landeghem was verrast door de beslissing, maar heeft wel een idee waarom Antwerp nu beslist heeft De Roeck aan de kant te zetten.

“Het lijkt erop dat het bestuur liever nú aan de alarmbel trekt, dan wanneer het kalf verdronken is”, vertelt Van Landeghem aan GvA.

De recente wedstrijd tegen Cercle was wellicht een kantelmoment voor De Roeck: "Als je tegen een ploeg als Cercle nauwelijks naar voren speelt en aanvallend niets creëert – ook al mis je met Janssen een belangrijke pion – dan weet je dat er iets schort", aldus Van Landeghem.

Scenario vermijden

Waarom De Roeck nu al ontslagen is, zou volgens de voorzitter van de FASc aan de ambitie van voorzitter Paul Gheysens kunnen liggen: "Gheysens wil volgend seizoen absoluut opnieuw Europees voetbal spelen."

"Hij zal ook wel hebben vastgesteld dat we, tegen de ploegen die we gaan ontmoeten in de Champions’ Play-off, veel matchen verloren hebben", voegt Van Landeghem toe. "Een scenario als vorig seizoen moet gewoon vermeden worden. Daarom denk ik dat ze liever nu al wilden ingrijpen, dan wanneer het te laat is."

Minder dan Van Bommel

Van Landeghem springt wel in de bres voor de voormalige Antwerp-trainer: "Elke opvolger zou het gezien de smallere, jongere kern en de vele blessures sowieso minder hebben gedaan dan Van Bommel. In die zin was het ondankbaar."

"Maar dat wil niet zeggen dat er niet meer mag worden verwacht. Binnenkort opent de nieuwe tribune Je wil natuurlijk dat die volloopt, vanwege het goede voetbal, en niet dat het aanbod de vraag naar tickets overstijgt", voegt hij nog toe.

Dat De Roeck een Antwerp-icoon is, weet ook Van Landeghem. "Dat maakt dit ontslag iets zuurder en emotioneler, maar hoe erg het ook is: dit mag voor het bestuur geen rol spelen. De resultaten moeten volgen, wie er ook aan het roer staat."