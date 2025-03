"Een contract is een contract": Blatter en Platini opnieuw voor de rechter

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Sepp Blatter en Michel Platini riskeerden allebei een celstraf van vijf jaar voor een verdachte transactie uit 2011. Drie jaar geleden werden ze daarvoor vrijgesproken in eerste aanleg, nu is er het hoger beroep.

Blatter zou een som van 1,8 miljoen euro hebben overgeschreven aan Platini waar hij zogezegd nog recht op had. Michel Platini ontving in 2011, bijna negen jaar na zijn taak als adviseur tussen 1998 en 2002, zo'n 1,8 miljoen euro van Sepp Blatter.

Vrijgesproken

Beide heren werden verdacht van fraude, oneerlijk bestuur, misbruik van vertrouwen en valsheid in geschrifte. De uitspraak volgde in de zomer van 2022 en zowel Platini als Blatter zijn nu vrijgesproken.

De Zwitserse rechtbank volgde de aanklagers niet en sprak Platini en Blatter vrij. Uiteindelijk werd door het Openbaar Ministerie beslist om tegen die beslissing in beroep te gaan.

Contract is contract

Nu is er het hoger beroep in Zwitserland en de federale aanklager vroeg een volledige annulering van de beslissing in eerste aanleg. Van dinsdag tot donderdag wordt de zaak bepleit, op 25 maart zou er dan een uitspraak moeten komen.

Platini en Blatter blijven ondertussen hun onschuld staande houden en durven dat ook duidelijk herhalen. "Een contract is een contract: de FIFA was mij dit bedrag schuldig", klonk het onder meer bij Platini volgens Het Laatste Nieuws.