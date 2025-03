Het recept van Dirk Kuyt: De geheime kracht van niet-basisspelers spelers bij Beerschot

Zijn laatste speelminuten verzamelde hij in een wedstrijd die officieel maar half in de boeken staat, maar Davor Matijas was afgelopen zondag wel de man van de match voor Beerschot tegen KV Mechelen.

Van slachtoffer naar held

Davor Matijas wacht al sinds 29 september op speelminuten van Dirk Kuyt. Toen werd de bodem van de kelk bereikt bij Beerschot toen de uitsupporters er bij een 4-0 achterstand op de Bosuil voor zorgden dat de partij niet afgewerkt kon worden. Kuyt besloot het over een andere boeg te gooien en koos resoluut voor Shinton tussen de palen.

"Het was de lastigste periode uit mijn carrière", vertelde Matijas na zijn geweldige invalbeurt tegen KV Mechelen waarbij hij bij zijn eerste balcontact een vrije trap van Raemaekers vanonder zijn lat haalde en even later nog een penalty stopte waardoor Beerschot een 1-0 zege uit de brand sleepte met 10 man.

"Niet spelen is niet gelijk aan niet helpen"

"Ik weet dat het voor hem zo aanvoelt', beseft zijn trainer Dirk Kuyt maar al te goed. Hij heeft het gevoel dat hij niet van waarde kan zijn voor het team. Maar niet spelen is niet gelijk aan de ploeg niet helpen. Daar heeft Matijas het wat moeilijker mee om te begrijpen en daarom is het des te mooier dat hij, met zijn persoonlijkheid, gewacht heeft op zijn moment en dat hij dat nu genomen heeft", aldus de Nederlander.

Iedereen tevreden houden, het is iets waar de trainer constant mee bezig moet zijn. Want ook bij de laatste in de stand vallen er jongens regelmatig naast de ploeg. "Dat begon vorig jaar al in de Challenger Pro League", verklapte Kuyt op de persconferentie na de overwinning tegen KV Mechelen.

Weymans

"Ik zei toen tegen enkele jongens die niet in de basis stonden tijdens een training dat het misschien nu voelde dat ze niet van waarde waren, maar dat één van hen ons wellicht de titel zou bezorgen. Eén van die spelers was toen Marco Weymans, die enkele weken later opnieuw in de basis stond en nog tweemaal scoorde op de laatste speeldagen", greep Kuyt terug naar het verleden.

"We proberen ze te pushen, maar dat is niet altijd even makkelijk. Daarom is het als staff extra mooi en bewonderenswaardig dat de jongens die niet altijd spelen erin kwamen meteen klaar waren om mee te knokken voor de drie punten tegen KV Mechelen. Daar kan ik als coach echt van genieten", besloot de Nederlander met een pluim voor zijn groep.