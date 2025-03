Nieuwe dubbele dreun voor KAA Gent

1865

De lift in de Planet Group Arena op weg naar de perszaal zit steeds voller. En dat betekent vaak ook dat de ziekenboeg uitpuilt. Tegen Club Brugge vielen nog eens twee spelers uit. En er is niet van overal even goed nieuws.

Stefan Mitrovic, Max Dean en Omri Gandelman. Het waren maar drie van de spelers die vanuit de catacomben van de Planet Group Arena naar de tribunes werden geleid op zaterdag tegen Club Brugge. Ziekenboeg overvol Ook Davy Roef was buiten strijd, net als PIeter Gerkens en Andrew Hjulsager. Voor doelman Roef lijkt het al zeker tot de start van de play-offs te zijn dat hij buiten strijd is. Hier en daar wordt zelfs over zes of meer weken onbeschikbaarheid gesproken. En tegen Club Brugge ging het zo mogelijk nog van kwaad naar erger voor de ploeg van Danijel Milicevic. Meevallen of niet? Op het einde van de wedstrijd moest Archie Brown de wedstrijd namelijk staken met een blessure, terwijl ook Tsuyoshi Watanabe duidelijk met overlast zat. "We hopen dat het meevalt", kon de coach alleen maar hopen. Met wedstrijden tegen Antwerp en Kortrijk voor de boeg waarin een plekje in de top-6 moet worden veilig gesteld, sowieso een nieuwe dubbele domper op de feestvreugde. De kans dat ze voor de match tegen Antwerp gerecupereerd raken, lijkt eerder klein.