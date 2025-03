1B-clubs nemen heel belangrijke beslissing na competitiehervorming met beloftenploegen die niet kunnen zakken

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De clubs uit de Challenger Pro League lijken niet langer van plan om de quota voor U23-teams in 1B aan te vechten bij het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS). Eerder dreigden Lokeren-Temse en Patro Eisden nog met juridische stappen, maar die storm lijkt te zijn gaan liggen.

Lommel, dat nog strijdt tegen degradatie, legt zich neer bij de beslissing en ziet geen nut in een juridische procedure. Voorzitter Harm van Veldhoven stelt dat de club in de eerste plaats naar zichzelf moet kijken en dat een klacht het voetbal niet vooruithelpt, klinkt het in Het Nieuwsblad na een rondvraag. Ook Patro Eisden bevestigt dat het geen juridische stappen meer zal ondernemen.

Verschillende clubs, zoals La Louvière en Beveren, stemden mee voor het nieuwe competitieformat. Bij Beveren benadrukt CEO Bart Foubert dat de club koos voor het minst slechte voorstel om een impasse te vermijden. FC Luik is geen voorstander van de vaste plaatsen voor U23-teams, maar verkiest om mee te werken aan een bredere oplossing binnen het Belgische voetbal.

Seraing is de enige club die nog een slag om de arm houdt. Algemeen directeur Philippe Gilis stelt dat er voorlopig geen plannen zijn voor een klacht. Hij wijst erop dat als Jong Genk degradeert, het toch opnieuw zal worden opgevist, waardoor het reglement voor dit seizoen ongewijzigd blijft.

Lokeren-Temse en Francs Borains gaven geen commentaar op de situatie. Daarmee lijkt het verzet tegen de quota grotendeels verdwenen en wordt een rechtszaak onwaarschijnlijk.

Seraing sluit een klacht alleen niet helemaal uit als blijkt dat er onregelmatigheden zijn gebeurd. In dat geval wil de club de situatie herbekijken en eventuele stappen overwegen.