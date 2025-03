Meunier ziet wie de volgende Rode Duivel aan de wereldtop wordt: "Hij heeft alles van een mini-Neymar"

Aanvallend lijken de Rode Duivels zich weinig zorgen te moeten maken, want er staan nieuwe toptalenten klaar. Julien Duranville belichaamt volgens Thomas Meunier de nieuwe aanvallende weelde die ons te wachten staat in de komende jaren.

Thomas Meunier verliet Dortmund in januari 2024, na een jaar samengewerkt te hebben met Julien Duranville. Hoewel de voormalige Anderlecht-belofte geen basisplaats wist te veroveren voor Meuniers vertrek, is de verdediger vol bewondering.

"Hij heeft echt alles van een mini-Neymar. Hij heeft gewoon pech gehad. Ik hoop dat hij de komende maanden eindelijk kan doorbreken", zegt Meunier in een interview met Le Soir.

Bij Borussia Dortmund leeft hetzelfde gevoel. Ondanks blessures die zijn opmars hebben vertraagd, wordt Duranville unaniem geprezen binnen de club. De medische staf is uiterst voorzichtig, maar in trainingen en bij zijn sporadische invalbeurten toont hij zijn explosieve versnelling.

"Hij heeft magie in zijn voeten. Toen hij afgelopen september in de laatste tien minuten tegen Frankrijk in Lyon inviel, moesten drie verdedigers eraan te pas komen om hem af te stoppen. Julien speelt het soort voetbal dat we allemaal graag zien: snelheid, dribbels, afwerking", vervolgt Meunier.

Duranville wordt gezien als een van de grootste Belgische talenten. Hij werd al twee keer opgeroepen voor de Rode Duivels en zou de komende jaren een belangrijke rol kunnen spelen in de nationale ploeg. Met spelers als Jérémy Doku, Johan Bakayoko en Mika Godts is de concurrentie voor een plek in de aanval groot.