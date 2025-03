Brian Riemer bespreekt zijn nieuwe leven: voormalige Anderlecht-coach heeft nu echt afscheid genomen van België

Brian Riemer is sinds oktober vorig jaar bondscoach van Denemarken. Hij werd eind september ontslagen bij Anderlecht en is deze winter verhuisd en teruggekeerd naar zijn thuisland.

Nu heeft Brian Riemer echt afscheid genomen van België. Afgelopen september werd de Deense coach de laan uitgestuurd bij RSC Anderlecht, het slachtoffer van wisselvallige resultaten en teleurstellend spel. Jesper Fredberg volgde zijn landgenoot al snel, waarmee er een einde kwam aan "het Deense tijdperk" van de club.

Riemer hoefde niet lang te wachten om opnieuw aan de slag te gaan, en op een mooie manier: hij werd op 24 oktober 2024 benoemd tot bondscoach van Denemarken. Op dat moment woonde hij echter nog in België en was nog niet verhuisd. Dat heeft hij inmiddels wel gedaan, sinds afgelopen winter.

"Ik ben deze winter teruggekeerd naar Denemarken. Ik heb vele jaren in het buitenland gewoond, maar twee dingen brachten me terug naar huis. Ten eerste, na zeven jaar, kreeg ik de kans om dichter bij mijn familie te zijn", legt hij uit in Tipsbladet.

"Het zou raar zijn geweest om tegen hen te zeggen dat ik België verliet om naar Italië te verhuizen. Het was logischer om in Denemarken te gaan wonen." Op professioneel vlak is het echter niet per se handiger voor hem om in eigen land te wonen. "Je moet erkennen dat er niet veel spelers van het nationale team in de Superliga zijn. Maar ik kan gemakkelijk reizen, en in Denemarken begint alles."

"Het is ook een voordeel op het gebied van samenwerking met de staf van het nationale team. Elke week hebben we vergaderingen bij de bond, en als ik in Bergamo of ergens anders woonde, kon ik dat via Teams doen, maar ik voel me beter wanneer we fysiek samen zijn", besluit de voormalige coach van RSC Anderlecht.